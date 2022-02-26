Kütahya'da 'Okullararası Korfbol İl Birinciliği' müsabakaları - Haberler

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Kütahya'da 'Okullararası Korfbol İl Birinciliği' müsabakaları

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kütahya'da 'Okullararası Korfbol İl Birinciliği' müsabakaları

Kütahya'da düzenlenen Okullararası Korfbol İl Birinciliği müsabakalarının sona erdiği bildirildi.

Kütahya'da düzenlenen Okullararası Korfbol İl Birinciliği müsabakalarının sona erdiği bildirildi.

Korfbol il birinciliği müsabakaları sonunda, Gençler Kategorisi'nde birinci Tavşanlı 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi, ikinci Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Yıldızlar Kategorisinde ise Sofular Ortaokulu ikinci oldu. - KÜTAHYA

Kütahya'da 'Okullararası Korfbol İl Birinciliği' müsabakaları

İhlas Haber Ajansı - Spor

15 Temmuz Şehitleri, Anadolu Lisesi, Tavşanlı, Kütahya, Spor, Haberler

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