Kütahya'da okullara kar tatili

07.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:53

Kütahya'da ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.



Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle ilimiz merkezinde bulunan (köyler dahil) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel, örgün-yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 08.01.2020 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. İlimiz merkezindeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastası olan, kalp ve böbrek yetmezliği bulunan, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 08.01.2020 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA