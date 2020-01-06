Kütahya'da okullara kar tatili
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Kütahya'da okullara kar tatili

Kütahya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 6 Ocak 2020 tarihi itibariyle 1 gün ara verildi.

06.01.2020 10:10 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:10
Kütahya'da okullara kar tatili

'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 6 Ocak 2020 tarihi itibariyle 1 gün ara verildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede dün gece saatlerinde başlayıp kesintisiz olarak devam eden yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, "Merkez ilçe, Aslanapa ve Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar, Şaphane, Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerinde tüm eğitim kurumları ile Emet İlçesindeki temel eğitim kurumlarında (Anaokulu, İlkokul, Ortaokul) eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

(Hüseyin Efe/İHA)

Kaynak: İHA
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