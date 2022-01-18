Kütahya'da okullara kar engeli

KÜTAHYA Valiliği, kentte etkili olan kar yağışının ardından yollarda meydana gelebilecek buzlanma ve don olayları nedeniyle kent merkezi ile tüm ilçelerdeki okullarda eğitime yarın 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı.

KÜTAHYA Valiliği, kentte etkili olan kar yağışının ardından yollarda meydana gelebilecek buzlanma ve don olayları nedeniyle kent merkezi ile tüm ilçelerdeki okullarda eğitime yarın 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı.

Kütahya'da aralıklarla etkili olan kar yağışı günlük yaşamı ve ulaşımı da olumsuz etkiledi. Kütahya Valiliği kar yağışı ve soğuk havanın ardından eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı. Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kar yağışı, yollarda meydana gelebilecek buzlanma ve don olayları nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kreş ve gündüz bakım evlerinde, özel eğitim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullarda devam etmekte olan takviye kurslarında 19/01/2022 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.Valilik açıklamasında kent genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de yarın 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.