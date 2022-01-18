Kütahya'da okullara kar engeli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da okullara kar engeli

Kütahya'da okullara kar engeli
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

KÜTAHYA Valiliği, kentte etkili olan kar yağışının ardından yollarda meydana gelebilecek buzlanma ve don olayları nedeniyle kent merkezi ile tüm ilçelerdeki okullarda eğitime yarın 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı.

KÜTAHYA Valiliği, kentte etkili olan kar yağışının ardından yollarda meydana gelebilecek buzlanma ve don olayları nedeniyle kent merkezi ile tüm ilçelerdeki okullarda eğitime yarın 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı.

Kütahya'da aralıklarla etkili olan kar yağışı günlük yaşamı ve ulaşımı da olumsuz etkiledi. Kütahya Valiliği kar yağışı ve soğuk havanın ardından eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı. Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kar yağışı, yollarda meydana gelebilecek buzlanma ve don olayları nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kreş ve gündüz bakım evlerinde, özel eğitim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullarda devam etmekte olan takviye kurslarında 19/01/2022 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.Valilik açıklamasında kent genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de yarın 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Son Dakika Haberleri

Kütahya Valiliği, Kütahya, Kamu, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title