Kütahya'da okullar arası minikler satranç müsabakaları - Haberler

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Kütahya'da okullar arası minikler satranç müsabakaları

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kütahya'da okullar arası minikler satranç müsabakaları

Kütahya'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı okullar arası satranç Minikler-B kız ve Erkek kategori müsabakalarının sona erdiği bildirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı okullar arası satranç Minikler-B kız ve Erkek kategori müsabakalarının sona erdiği bildirildi.

Kütahya Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalar sonunda, Erkeklerde birinci Yunus Emre İlkokulu, ikinci 80. Yıl Özel İdare İlkokulu, üçüncü Milli Egemenlik İlkokulu, dördüncü Özel Boğaziçi Şehir İlkokulu, beşinci Özel Kütahya İstek İlkokulu ve altıncı Abdurrahman İlkokulu oldu.

Kızlarda ise birinci Yunus Emre İlkokulu, ikinci 80. Yıl Özel İdare İlkokulu oldu.(EFE-) - KÜTAHYA

Kütahya'da okullar arası minikler satranç müsabakaları

Kütahya'da okullar arası minikler satranç müsabakaları

Kütahya'da okullar arası minikler satranç müsabakaları

İhlas Haber Ajansı / Spor

okullar, Kütahya, Spor, Haberler

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