Kütahya'da öğretmene darp iddiası

TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da bir öğrencinin öğretmenini darp ettiği iddia edildi. Öğretmene 5 gün 'iş göremez' raporu verildi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Remzi Özdemir, öğrencisi E.Ç. tarafından sınıfta darp edildi. Özdemir'e 5 gün 'iş göremez' raporu verilirken, 11. sınıf öğrencisi E.Ç., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Darp iddiası sonrası Türk Eğitim Sen Kütahya Şube Başkanı Mehmet Altınok ve sendika üyeleri, Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak durumu tepki gösterdi. Altınok, "Hepinizin de bildiği gibi, hemen her gün yaşanan, öğretmene uygulanan şiddet vakalarına üzülerek şahit olmaktayız. Öğrenci ya da veli tarafından sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kalan öğretmenlerimizin yaşadığı bu kötü ve üzücü olaylar artık sıradan görülmeye ve üçüncü sayfa haberleri arasında nitelendirilmeye başlanmıştır. Öğretmenlerimizin itibarına, sağlığına ve hatta canına kast eden bu şiddet vakaları, eğitim camiamızın en hayati problemlerinden biri haline gelmiştir. Kütahya Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde öğretmenimiz Remzi Özdemir'e öğrencisi tarafından uygulanan şiddet ve darp haberi bizleri derinden üzmüştür. Öğretmenimiz Remzi Özdemir, okulunda öğrencisi tarafından insan onur ve gururunu ayaklar altına alan bir şiddete maruz kalmıştır. Şiddete maruz kalmış değerli öğretmenimiz Remzi Özdemir arkadaşımıza geçmiş olsun diyor, öğretmene şiddeti lanetliyor ve bir daha kamuoyunda benzer hadiselerle gündeme gelmemeyi ümit ediyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA