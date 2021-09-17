KÜTAHYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİYLE TIR ÇARPIŞTI 5 YARALI - Haberler
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KÜTAHYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİYLE TIR ÇARPIŞTI 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da kırmızı ışıkta geçen öğrenci servis minibüsüne TIR çarparken, kazada 3'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'da kırmızı ışıkta geçen öğrenci servis minibüsüne TIR çarparken, kazada 3'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.15 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Zafertepe kavşağında meydana geldi. İsmail Cinkılıç idaresindeki 43 KJ 804 plakalı TIR, kırmızı ışık ihlali yapan Yasin Arslan'ın kullandığı 43 S 0352 plakalı öğrenci servis minibüsüne çarptı. Kazada orta çıkan öğrenci servis servisinin sürücüsü Arslan'ın yanı sıra hostes ve 3 öğrenci yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİYLE TIR ÇARPIŞTI 5 YARALI

KÜTAHYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİYLE TIR ÇARPIŞTI 5 YARALI

KÜTAHYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİYLE TIR ÇARPIŞTI 5 YARALI

KÜTAHYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİYLE TIR ÇARPIŞTI 5 YARALI

KÜTAHYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİYLE TIR ÇARPIŞTI 5 YARALI

KÜTAHYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİYLE TIR ÇARPIŞTI 5 YARALI

KÜTAHYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİYLE TIR ÇARPIŞTI 5 YARALI

KÜTAHYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİYLE TIR ÇARPIŞTI 5 YARALI

KÜTAHYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİYLE TIR ÇARPIŞTI 5 YARALI

KÜTAHYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİYLE TIR ÇARPIŞTI 5 YARALI

KÜTAHYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİYLE TIR ÇARPIŞTI 5 YARALI

KÜTAHYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİYLE TIR ÇARPIŞTI 5 YARALI

KÜTAHYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİYLE TIR ÇARPIŞTI 5 YARALI

KÜTAHYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİYLE TIR ÇARPIŞTI 5 YARALI
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Haber: KÜTAHYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİYLE TIR ÇARPIŞTI 5 YARALI - Haberler
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