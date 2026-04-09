Nisan'da kar sürprizi, Kütahya-Altıntaş arası beyaza büründü

Kütahya ile Altıntaş arasındaki bölgede Nisan ortasında başlayan yoğun kar yağışı, hem vatandaşlara hem de sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolu tamamen beyaza bürünerek kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kütahya ile Altıntaş arasındaki bölgede bugün öğleden sonra başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Nisan ayının ortasında yağan yoğun kar, hem vatandaşları hem de sürücüleri şaşırttı.

Öğleden sonra başlayan yağış kısa sürede etkili olurken, Kütahya-Altıntaş karayolu tamamen beyaza büründü. Seyir halindeki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, araçların sileceklerinin yoğun karı temizlemekte zorlandığı gözlemlendi.

Yol kenarlarında, dağlık alanlarda ve açık arazilerde kar kalınlığının daha fazla olduğu dikkat çekti. Mevsim normallerinin dışında gerçekleşen yağış, bölgede kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kar yağışı, Uşak'tan Eskişehir istikametine seyahat eden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
