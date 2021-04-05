Nesli tükenme tehlikesi altındaki alaca sansar Kütahya'da görüldü
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Nesli tükenme tehlikesi altındaki alaca sansar Kütahya'da görüldü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'da, nesli tükenme tehlikesi altında olan alaca sansar, bir doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

Kütahya'da, nesli tükenme tehlikesi altında olan alaca sansar, bir doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

Kentin farklı bölgelerinde kuş ve yaban hayvanlarının fotoğraflarını çeken Alperen Akdemir, Altıntaş ilçesi kırsalında alaca sansarı fotoğrafladı.

Fotoğrafları inceleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü yetkilileri, nesli tükenme tehlikesi altındaki alaca sansarın koruma altında olduğunu belirtti.

Akdemir, AA muhabirine, doğayı ve yaban hayatını çok sevdiği için boş zamanının büyük kısmını yaban hayatını görüntülemekle geçirdiğini söyledi.

Çekim yaptığı ilçedeki arazide alaca sansarı görünce çok heyecanlandığını anlatan Akdemir, "Çünkü bu türün neslinin tükenme tehlikesi olduğunu biliyorum. Onu canlı görebildiğim için kendimi şanslı hissettim. Bu ve buna benzer hayvan türlerinin daha çok görülebilmesi için yaban hayatının korunması gerekiyor." diye konuştu.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki alaca sansar Kütahya'da görüldü
Nesli tükenme tehlikesi altındaki alaca sansar Kütahya'da görüldü
Nesli tükenme tehlikesi altındaki alaca sansar Kütahya'da görüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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