Kütahya'da "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya'da "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Kütahya'da 'muska yazma' bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'da "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal mahalledeki evinde H.S'nin para karşılığında "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada muskalar, muska yazımında kullanılan bazı malzemeler, çeşitli kitaplar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Tanju Özcan Ziya Selçuk Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Ezgi Eyüboğlu İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Burak Elmas Caner Erkin Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kütahya'da "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 14:46:10. #1.15#

title