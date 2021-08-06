Kütahya'da "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Kütahya'da "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal mahalledeki evinde H.S'nin para karşılığında "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada muskalar, muska yazımında kullanılan bazı malzemeler, çeşitli kitaplar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin