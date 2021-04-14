Kütahya'da mühimmat ve tütün kaçakçılığı operasyonu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir işyerinde kaçak av tüfeği ve kurusıkı tabanca fişeği ile içi tütün doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir işyerinde kaçak av tüfeği ve kurusıkı tabanca fişeği ile içi tütün doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İ.M. (49) isimli şahsın, Altıntaş ilçesi Zafertepe Çalköy köyünde işletmekte olduğu işyerinde, içi tütün doldurulmuş makaron (sigara) ile kurusıkı tabanca ve av tüfeği fişeği satışı yaparak haksız kazanç sağladığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın, Zafertepe Çalköy köyünde bulunan işyeri ile ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 12 bin adet satışa hazır vaziyette içi tütün doldurulmuş bandrolsüz makaron (sigara), 645 adet av tüfeği fişeği, 2 bin 400 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.M. hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı