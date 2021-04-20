Kütahya'da motorlu kara taşıtı sayısı 216 bin 710 oldu
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Kütahya'da motorlu kara taşıtı sayısı 216 bin 710 oldu

Kütahya'da motorlu kara taşıtı sayısı 216 bin 710 oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) açıkladığı 2021 yılı Mart Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilere göre, Kütahya'da geçen ay toplam 4 bin 826 araç devri yapılırken, il genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya oranla 502 artışla 216 bin 710 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) açıkladığı 2021 yılı Mart Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilere göre, Kütahya'da geçen ay toplam 4 bin 826 araç devri yapılırken, il genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya oranla 502 artışla 216 bin 710 oldu.

TUİK verilerine göre, Kütahya'da 2021 Mart ayında 3 bin 126 otomobil,107 minibüs, 31 otobüs, 752 kamyonet, 145 kamyon, 223 motosiklet, 439 traktör ve 3 özel amaçlı taşıt devri yapıldı.

Kütahya ili genelindeki motorlu kara taşıtlarının 108 bin 230'u otomobil, 3 bin 764'ü minibüs, bin 813'ü otobüs, 27 bin 761'i kamyonet, 7 bin 269'u kamyon, 32 bin 520'si motosiklet, 34 bin 774'ü traktör, 579'u ise özel amaçlı taşıttan oluşuyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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