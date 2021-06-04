Kütahya'da minibüs Karayolları bakım aracına ve işçilere çarptı: 4 yaralı
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Kütahya'da minibüs Karayolları bakım aracına ve işçilere çarptı: 4 yaralı

Kütahya'da minibüs Karayolları bakım aracına ve işçilere çarptı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'da minibüsün Karayolları yol bakım aracına ve işçilere çarpması sonucu 3'ü işçi, 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da minibüsün Karayolları yol bakım aracına ve işçilere çarpması sonucu 3'ü işçi, 4 kişi yaralandı.

Ramazan K. yönetimindeki 43 YB 721 plakalı minibüs, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 14. kilometresinde, park halindeki Celal Demirhan'ın bulunduğu Karayollarına ait 06 DS 6133 plakalı yol bakım aracına ve yolda çalışma yapan işçilere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol bakım aracı 5 metrelik şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan araç sürücüleri ile işçiler İsa Küpeli ve Süleyman Bayburt 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kütahya'da minibüs Karayolları bakım aracına ve işçilere çarptı: 4 yaralı
Kütahya'da minibüs Karayolları bakım aracına ve işçilere çarptı: 4 yaralı
Kütahya'da minibüs Karayolları bakım aracına ve işçilere çarptı: 4 yaralı
Kütahya'da minibüs Karayolları bakım aracına ve işçilere çarptı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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