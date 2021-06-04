Kütahya'da minibüs Karayolları bakım aracına ve işçilere çarptı: 4 yaralı

Kütahya'da minibüsün Karayolları yol bakım aracına ve işçilere çarpması sonucu 3'ü işçi, 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da minibüsün Karayolları yol bakım aracına ve işçilere çarpması sonucu 3'ü işçi, 4 kişi yaralandı.

Ramazan K. yönetimindeki 43 YB 721 plakalı minibüs, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 14. kilometresinde, park halindeki Celal Demirhan'ın bulunduğu Karayollarına ait 06 DS 6133 plakalı yol bakım aracına ve yolda çalışma yapan işçilere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol bakım aracı 5 metrelik şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan araç sürücüleri ile işçiler İsa Küpeli ve Süleyman Bayburt 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin