Kütahya'da mevsimin ilk karı böyle görüntülendi - Haberler
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Kütahya'da mevsimin ilk karı böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Haberler | Güncel

Kütahya'da mevsimin ilk karı böyle görüntülendi Ağaçlarındaki kuşburnu, muşmula ve ayvaların karlı durumu, doyumsuz bir görüntü oluşturdu Kütahya kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da mevsimin ilk karı böyle görüntülendi

Ağaçlarındaki kuşburnu, muşmula ve ayvaların karlı durumu, doyumsuz bir görüntü oluşturdu

KÜTAHYA - Kütahya kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Sabaha saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Bazı vatandaşlar, Kütahya'nın yüksek kesimlerine giderek burada karın tadını çıkarttı. Park etmiş araçların ve ağaçların üzeri karla kaplanırken, karın yüksek kesimlerde 6 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Karla birlikte, Kütahya'nın Radar bölgesindeki meyve bahçelerinde ilginç görüntüler oluştu. Ağaçlarındaki kuşburnu, muşmula ve ayvaların karlı durumu, doyumsuz bir görüntü oluşturdu.

Bu arada, Kütahya merkeze mevsimin ilk vatandaşları sevindirdi. Araçların üzerinde oluşan karları temizleyen vatandaşlar, "Kar rahmettir, berekettir. Beyaz güzelliğin tadını çıkartıyoruz" dediler.

Kütahya'daki mevsimin ilk karı, İHA tarafından da havadan görüntülendi.

Kütahya'da mevsimin ilk karı böyle görüntülendi

Kütahya'da mevsimin ilk karı böyle görüntülendi

Kütahya'da mevsimin ilk karı böyle görüntülendi

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İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Son Dakika Haberleri

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