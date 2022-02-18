Kütahya'da metruk evler yıkılıyor

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde 3 tanesi kentsel dönüşüm, 8 tanesi maili inhidam olmak üzere toplam 11 yıkım gerçekleştirdi.

Kütahya'nın önemli sorunları arasında yer alan metruk ev sorununda, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın göreve gelmesiyle birlikte önemli mesafe kat edildi. Son bir hafta içinde Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 tanesi kentsel dönüşüm kapsamında olmak üzere, 8 tane maili inhidam (Yıkılmaya yüz tutmuş yapı) toplam 11 yıkım gerçekleştirdi. Yapılan yıkımlardan 68 kamyon hafriyat alındı.

Metruk binaların yıkımları hızlı bir şekilde devam ederken, 70 adet metruk binanın yıkım ihalesi tamamlandı ve sözleşmesi yapıldı. Anıtlar Kurulunun onayı alınarak, Kütahya Belediyesi yıkım ekipleri ile birlikte yüklenici firmanın ekipleri, yıkımlara hızlı bir şekilde başlayarak, bahar aylarında Kütahya'da metruk bina problemini önemli ölçüde çözecek.

2019 ve 2020 ve 2021 yıllarında da metruk bina yıkımları hızla tamamlandı. Bugüne kadar yaklaşık 210 bina yıkımı tamamlandı. 2,5 yıl içinde, çoğunluğu şehir merkezinde bulunan metruk evlerin yıkımı tamamlanarak, Kütahya'da bulunan metruk evlerin yarısı yıkıldı.

Yapılan yıkımlarla metruk evlerin şehir merkezinde oluşturduğu tehlikelerin önüne geçildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel