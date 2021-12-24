Kütahya'da Mehmetçik Camii inşaatı hızla devam ediyor - Haberler
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Kütahya'da Mehmetçik Camii inşaatı hızla devam ediyor

Kütahya'da Mehmetçik Camii inşaatı hızla devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi tarafından hayırseverlerin katkılarıyla yapımına başlanan Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı Mehmetçik Camii ve şadırvan inşaatının hızla devam ettiği bildirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi tarafından hayırseverlerin katkılarıyla yapımına başlanan Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı Mehmetçik Camii ve şadırvan inşaatının hızla devam ettiği bildirildi.

İnşaatın dış cephe kaplamalarının devam etmekte olduğunu belirten Diyanet Vakfı yetkilileri," Minare imalatı, ahşap iç cephe kaplamaları, elektrik, mekanik, ısıtma tesisatı işleri, tefrişat işleri, halılar ve avizeler için desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Başta Valimiz Ali Çelik olmak üzere Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, kurumlarımız, iş adamlarımız ve değerli halkımıza destekleri için teşekkür ederiz" dediler. - KÜTAHYA

Kütahya'da Mehmetçik Camii inşaatı hızla devam ediyor

Kütahya'da Mehmetçik Camii inşaatı hızla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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