Kütahya'da 'Mehmet Akif Ersoy Şiirlerini En Güzel Okuma Yarışması' sonuçlandı
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Kütahya'da 'Mehmet Akif Ersoy Şiirlerini En Güzel Okuma Yarışması' sonuçlandı

14.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:16
Kütahya'da 'Mehmet Akif Ersoy Şiirlerini En Güzel Okuma Yarışması' sonuçlandı

Kütahya'da, Ahmet Yakupoğlu Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında düzenlenen 'Mehmet Akif Ersoy Şiirlerini En Güzel Okuma Yarışması' sonuçlandı.

Kütahya'da, Ahmet Yakupoğlu Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında düzenlenen 'Mehmet Akif Ersoy Şiirlerini En Güzel Okuma Yarışması' sonuçlandı.

Kütahya Belediyesi, 2020 Ahmet Yakupoğlu Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında, İstiklal marşının kabulünün 100. yılı nedeniyle düzenlenen 'Mehmet Akif Ersoy Şiirlerini En Güzel Okuma Yarışması' sonuçlandı. Yapılan değerlendirme sonucunda Kütahya Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Ebrar Arslan birinci oldu.

Kütahya Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Belinay Taşgın ikinci, Trabzon Ortahisar 17 Şubat Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Beyzanur Piştofoğlu üçüncü oldu.

Yarışmada teşvik ödülünü ise, Kütahya Linyit İlokulu 1. sınıf öğrencisi Ayşe Vera Cantaş aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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