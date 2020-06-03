Kütahya'da maske takma zorunluluğu getirildi
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Kütahya'da maske takma zorunluluğu getirildi

Kütahya'da maske takma zorunluluğu getirildi Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, açık alanlarda ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirdi.

03.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:42

Kütahya'da maske takma zorunluluğu getirildi

KÜTAHYA - Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, açık alanlarda ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirdi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, il genelindeki toplu yaşam alanlarında maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde tüm vatandaşlarımızın toplu yaşam alanı kapsamında olan açık alanlarda (meydanlar, cadde ve sokaklar, park ve bahçeler, sanayi siteleri, tarım alanları, toplu taşıma araçları, kamu-özel tüm kurum ve iş yerleri açık alanları dahil) maske takma zorunluluğu getirilmesine, maskenin ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde takılmasına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

Kütahyalı vatandaşlar, Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı maske takma zorunluluğu kararını desteklediklerini ifade ettiler.

Kütahya'da maske takma zorunluluğu getirildi

Kaynak: İHA

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