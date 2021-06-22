Kütahya'da kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
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Kütahya'da kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Kütahya'da kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'da kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kütahya'da kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde öğle saatlerinde aniden bastıran yağış, cadde ve sokaklarda büyük su birikintilerine, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

Rögarların taştığı Yunus Emre Caddesi ile Fatih Sultan Mehmet ve Dumlupınar bulvarlarında biriken sular nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Kütahya Belediyesi ekipleri, su birikintisi olan bölgelerde tahliye çalışması başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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