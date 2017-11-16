Kütahya'da Kurumların Bayrakları Kursiyerlerden

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün Dikim ve Giyim Kursu kursiyerlerinin diktiği Türk bayrakları, şehirdeki 160 kuruma teslim edilmeye başlandı.



Kursiyerler tarafından 600 metre kumaş kullanılarak hazırlanan 1x1,5 ebatındaki Türk bayraklarının ilki Prof.Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne takdim edildi ve bayrak göndere çekildi.



Projenin 29 Ekim'de son bulduğunu ifade eden Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Davut Ezen,"Proje Dikim ve Giyim kursuna katılan kursiyerleri tarafından hayata geçirildi. 29 Ekim itibari ile sonlandırdığımız projede ilk bayrağı Valimize, Mİlli Eğitim Müdürü ve daire müdürlerimize takdim ettik. Projede 1x1,5 ebatında yaptığımız bayraklar için 600 metre kare kumaş kullanıldı. Son zamanlarda ülkemizde birlik beraberliği adına en çok ihtiyaç duyduğu anlarda bir birimize hediye edilebilecek en güzel şeyin Kutsal Saydığımız Türk Bayrağı olacağını düşündük. Rabbim bu topraklarda Türk bayrağını dalgalandırmak nasip etsin inşallah" diye konuştu.



Okul Müdürü Mustafa Özünlü, "Bayrak milletimizin baş tacıdır. Biz Halk Eğitim Müdürlüğünün yaptığı bu projede ilk bayrak alan okul olduğumuz için çok gururluyuz. Bizler bayrağımızı Prof.Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak, sonsuza kadar gökler dalgalandıracağız." diye söyledi. (HCA-EFE) - KÜTAHYA