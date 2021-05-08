KÜTAHYA'DA, KURULAN SEMT PAZARLARI İÇİN 9 CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
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KÜTAHYA'DA, KURULAN SEMT PAZARLARI İÇİN 9 CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bugün kurulan semt pazarlarında tedbirlerin tam olarak uygulanabilmesi amacıyla pazarlara yakın bölgedeki 9 cadde ve bağlantılı sokaklar trafiğe kapatıldı.

KÜTAHYA'da, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bugün kurulan semt pazarlarında tedbirlerin tam olarak uygulanabilmesi amacıyla pazarlara yakın bölgedeki 9 cadde ve bağlantılı sokaklar trafiğe kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile bugün kent merkezinde toplam 10 semt pazarı açıldı. Kurulan pazar yerlerinde tezgahlar arasındaki mesafenin en az 3 metre olmasına dikkat edildiği görüldü.

İl Hıfzıssıhha Kurulu da, pazarlarda koronavirüs tedbirlerinin tam olarak uygulanabilmesi amacıyla bir dizi ek kararlar aldı. Buna göre vatandaşların yoğunluk oluşturabileceği Fuatpaşa Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi'nin Fatih Işıklı kavşak ile pazar yeri arasında kalan kesimi, Çinigar Caddesi, Gaybiefendi Caddesi'nin Cuma Pazarı kavşağı ile Haber Sokak arası, Fatin Rüştü Zorlu Caddesi, Akif Dede Caddesi, Radar Caddesi'nin pazar yeri girişi ile Reha Caddesi arası, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Akşemsettin Caddesi ile bağlantılı ara sokakları araç trafiğine kapatılmasına karar verildi. Karar üzerine polis ekipleri cadde ve sokak girişlerini demir bariyerlerle kapattı.

KÜTAHYA'DA, KURULAN SEMT PAZARLARI İÇİN 9 CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
KÜTAHYA'DA, KURULAN SEMT PAZARLARI İÇİN 9 CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
KÜTAHYA'DA, KURULAN SEMT PAZARLARI İÇİN 9 CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
KÜTAHYA'DA, KURULAN SEMT PAZARLARI İÇİN 9 CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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