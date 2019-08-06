Kütahya'da kurbanlık pazarı açıldı

06.08.2019 13:59

Kütahya'da, kurbanlık satışları için hazırlanan "Canlı Hayvan Pazarı" törenle açıldı.

Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu yakınında kurulan hayvan pazarına gelen üreticiler, kurbanlıklarını satışa sundu.

Belediye Başkanı Alim Işık, pazarın açılışında yaptığı konuşmada, belediye olarak üreticilerin hayvanlarını satabilecekleri sağlıklı, düzenli ve huzurlu bir alan oluşturduklarını söyledi.

Üretici ve vatandaşlara en iyi şekilde hizmet verebilmek için belediye ekiplerinin seferber olduğunu dile getiren Işık, şöyle konuştu:

"Belediye olarak insanlarımızın bugünlerde çoluğuyla çocuğuyla kafasında herhangi bir şekilde soru işaretleri kalmadan kurban eti yiyebileceği bir zemin hazırladık. Son iki yılda uygulanan buraya giriş çıkış ücretlerini ise bu yıl da hiç zam yapmadan hem vatandaşımıza hem üreticilerimize aynı fiyatlarla hizmet vermeye çalıştık. Sağlıklı bir pazar için özellikle temizlik, hijyen konularında insanlarımızın birbirleriyle olan ilişkilerinde normalin üstünde herhangi bir davranış sergilememelerini sağlamak amacıyla her türlü önlemler alınmış bulunmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Işık, büyükbaş hayvanlar için 210, küçükbaş hayvanlar için ise 120 kapalı ve 112 de açık padokun bulunduğunu, pazarın 10 bin küçükbaş, bin 500 büyükbaş hayvanı barındırabilecek şekilde düzenlendiğini sözlerine ekledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık ise Kütahya'da 66 bin küçükbaş ve yaklaşık 16 bin büyükbaş kurbanlık hayvan bulunduğunu ifade etti.

Daha sonra dua edilerek pazarın açılışı yapıldı.

Kaynak: AA