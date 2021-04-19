Kütahya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye para cezası uygulandı

Kütahya'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye, 40 bin 950 lira ceza kesildi.