Kütahya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye para cezası uygulandı
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Kütahya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye para cezası uygulandı

Kütahya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye, 40 bin 950 lira ceza kesildi.

Kütahya'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye, 40 bin 950 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Saray Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 13 şüpheli için 40 bin 950 lira ceza tutanağı düzenledi.

Daire, Kütahya Belediyesi zabıta görevlilerince mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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