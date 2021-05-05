Kütahya'da kumar oynayan 19 kişiye 72 bin 591 lira para cezası
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Kütahya'da kumar oynayan 19 kişiye 72 bin 591 lira para cezası

Kütahya'da kumar oynayan 19 kişiye 72 bin 591 lira para cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da polis ekiplerince baskın yapılan bir apartman dairesinde kumar oynarken yakalanan 19 kişiye, Covid-19 salgını tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 72 bin 591 lira idari para cezası uygulandı.

Kütahya'da polis ekiplerince baskın yapılan bir apartman dairesinde kumar oynarken yakalanan 19 kişiye, Covid-19 salgını tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 72 bin 591 lira idari para cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları ve Korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 19 kişi hakkında 72 bin 591 liralık cezai işlem uyguladı.

İkamette yapılan aramada ise, 2 bin 505 TL para, iskambil kağıtları, okey oyunu taşları ve oyun zarları ile 1 adet kesici alet ele geçirildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da kumar oynayan 19 kişiye 72 bin 591 lira para cezası
Kütahya'da kumar oynayan 19 kişiye 72 bin 591 lira para cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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