KÜTAHYA'DA KUMAR OYNAYAN 19 KİŞİYE 72 BİN 591 LİRA CEZA

KÜTAHYA'da polis ekiplerince baskın yapılan bir apartman dairesinde kumar oynarken yakalanan 19 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 72 bin 591 lira idari para cezası uygulandı.

KÜTAHYA'da polis ekiplerince baskın yapılan bir apartman dairesinde kumar oynarken yakalanan 19 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 72 bin 591 lira idari para cezası uygulandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sokak kısıtlamasına rağmen Alipaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Saat 23.00 sıralarında apartmana baskın yapan polis ekipleri 19 kişiyi kurulan masalarda kumar oynarken yakaladı. Yapılan aramalarda kumar masalarına ait olduğu belirlenen 2 bin 505 lira para bulundu. Polis baskınlarına karşı güvenlik kameralarıyla izlenen apartman dairesinde duvarda asılı olan 'paralı oyun oynamak yasaktır' yazısı ise dikkat çekti. Kimlikleri tespit edilen 19 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 72 bin 591 lira idari para cezası kesildi. Polisin baskını sırasında merdivenden düşen bir kişi yaralanırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Apartman dairesi de zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı