Kütahya'da, "Kudüs'ün hakları ve özgürlüğü için meydanlardayız" açıklaması Açıklaması
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Kütahya'da, "Kudüs'ün hakları ve özgürlüğü için meydanlardayız" açıklaması Açıklaması

Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel
Kütahya'da, 'Kudüs'ün hakları ve özgürlüğü için meydanlardayız' açıklaması Açıklaması

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, Kudüs'ün hak ve özgürlüğü için basın açıklaması yaptı.

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, Kudüs'ün hak ve özgürlüğü için basın açıklaması yaptı.

Dernek üyesi ve gönüllüleri, Cuma namazı sonrası tarihi Ulu Cami önünde bir araya geldi.

Derneğin gençlik birimi teşkilat başkanı Yaman Kurt, açıklamasında, Kudüs'ün hakları ve özgürlüğü için meydanlarda olduklarını bildirdi.

İsrail'in, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıktığını, her yıl yüzlerce Filistinliyi evsiz bıraktığını belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Topraklarından hukuksuz bir şekilde zorla koparılan Filistinli aileler, siyonist yerleşimcilerin işgali ve açtığı davalar nedeniyle yıllardır İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. İsrail'in Filistinlileri evlerinden ve yerlerinden etme projesi siyasi bir plandır. Siyonist İsrail devleti ve ABD, Kudüs'ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Kim hangi kararı alırsa Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs Filistin'in başkenti, Müslümanların mukaddes şehridir."

İsrail aleyhine slogan atan grup üyeleri açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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