Kütahya'da küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığına rastlandı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı belirtilerinin görüldüğü bildirildi.

Aslanapa Kaymakamlığının hastalık nedeniyle bazı köy ve mahallelerde küçükbaş hayvanların giriş çıkışının yasaklandığı belirtildi.

Hastalık çıkan işletmelerde dezenfeksiyon ve aşılama çalışmalarının yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Koruma bölgesi olarak belirlenen Esenköy ve Çukurca köyleri ile gözetim bölgesi olarak belirlenen Nuhören, Gölbaşı, Haydarlar, Adaköy, Terziler, Çal köyleri ile Cumhuriyet, Hürriyet, Pınarbaşı, Yalnızsaray mahallelerinde ve Altıntaş ilçesine bağlı Gökçeler köyü ve merkeze bağlı Kireç çiftliğinde hastalığa duyarlı olan koyun ve keçi türü hayvan giriş ve çıkışlarına ikinci bir duyuruya kadar yasak getirilmesine karar verilmiştir."

Öte yandan, 16 Şubat'ta Emet ilçesindeki bazı köylerdeki küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığına rastlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin