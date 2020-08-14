Kütahya'da köy ve sokak düğünleri yasaklandı KÜTAHYA'da, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla nişan ile kına eğlenceleri dahil olmak üzere köy ve sokak düğünleri yasaklandı.

KÜTAHYA'da, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla nişan ile kına eğlenceleri dahil olmak üzere köy ve sokak düğünleri yasaklandı.

Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla nişan, kına eğlenceleri dahil köy ve sokak düğünlerinin yasaklandığı açıklandı. Kurul kararında şu ifadelere yer verildi: "Nişan, kına gibi eğlenceler dahil olmak üzere sokak düğünlerinin yasaklanmasına, salon düğünleri haricindeki düğünlerin okul bahçelerinde yapılmasına, hava şartlarının uygun olmadığı durumlarda okul binalarının kapalı alanlarının kullanılabilmesine, il genelinde yapılacak düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gibi etkinliklerin, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılmasına, gündüz 14.00 ile 17.00 saatleri, akşam 20.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılmasına, başlangıç ve bitiş sürelerinin 3 saatle sınırlandırılmasına, düğün, sünnet düğünü, nişan konvoylarına müsaade edilmemesine, düğünlerde gelin alma etkinliklerinin aile bireylerinden olmak kaydıyla en fazla 3 araçla sınırlandırılmasına karar verilmiştir"

Kaynak: DHA