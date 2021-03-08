Kütahya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sigara içme yasağı genişletildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kütahya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sigara içme yasağı genişletildi

08.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:44
Kütahya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sigara içme yasağı genişletildi

Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı alanlarda daha önce getirilen sigara içilmesi yasağı genişletildi.

Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı alanlarda daha önce getirilen sigara içilmesi yasağı genişletildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Ali Çelik başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında sigara içme yasağına ek kararlar alındığı bildirildi.

İl merkezinde bazı sokak ve caddelerinde sigara kullanımı ile ilgili daha önce kısıtlamaların getirildiği hatırlatılan açıklamada, "Mevcut kararlara ek olarak, Ali Paşa Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Camidibi Sokak, Kışlaönü Sokak, Beyzade Sokak ve bunların arasında bulunan (eski halk otobüsleri transfer durağı) alanda, ayrıca Atatürk Bulvarı'nda bulunan Ali Kalfa İş Merkezi çevresindeki sokak, cadde ve alanlarda, bekleme ya da hareket halinde maske kullanımını ihlal ederek maskeyi aşağı indirerek sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, alınan kararlara uymayanlar hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı ve Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında da gerekli adli işlemlerin başlatılacağı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Arda Turan Ersun Yanal Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kütahya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sigara içme yasağı genişletildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 16:47:31. #1.14#
title