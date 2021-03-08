Kütahya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sigara içme yasağı genişletildi

Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı alanlarda daha önce getirilen sigara içilmesi yasağı genişletildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Ali Çelik başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında sigara içme yasağına ek kararlar alındığı bildirildi.

İl merkezinde bazı sokak ve caddelerinde sigara kullanımı ile ilgili daha önce kısıtlamaların getirildiği hatırlatılan açıklamada, "Mevcut kararlara ek olarak, Ali Paşa Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Camidibi Sokak, Kışlaönü Sokak, Beyzade Sokak ve bunların arasında bulunan (eski halk otobüsleri transfer durağı) alanda, ayrıca Atatürk Bulvarı'nda bulunan Ali Kalfa İş Merkezi çevresindeki sokak, cadde ve alanlarda, bekleme ya da hareket halinde maske kullanımını ihlal ederek maskeyi aşağı indirerek sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, alınan kararlara uymayanlar hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı ve Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında da gerekli adli işlemlerin başlatılacağı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin