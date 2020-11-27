Kovid-19 denetimleri yapıldı
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Kovid-19 denetimleri yapıldı

27.11.2020 16:05 | Son Güncelleme: 27.11.2020 18:30

Kütahya'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, toplu ulaşım araçları ile ticari taksilere yönelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimler yapıldı.

Kütahya'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, toplu ulaşım araçları ile ticari taksilere yönelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimler yapıldı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafiğin yoğun olduğu Menderes Bulvarı'ndaki denetimlerde sürücü ve yolculara bilgilendirme yapılıp uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerin devam edeceğini belirten yetkililer, şunları kaydetti:

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"İçişleri Bakanlığımızın talimatı gereği Kütahya'da koronavirüs salgını kapsamında denetimlerimizi sıklaştırdık. Bugünkü denetimlerimizi toplu taşıma araçları ile ticari taksilere yönelik yapıyoruz. Denetimlerimizi ceza yazma amaçlı değil bilgilendirme amaçlı yapıyoruz. Toplu taşıma araçlarımızın sürücüleri ile buradaki vatandaşlarımızın maske, mesafe kontrollerini yapıyoruz. Varsa eksiklikler bu konuda da bilgilendirme yapıp uyarılarda bulunuyoruz. Denetimler kapsamında 1 Aralık itibariyle başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması için de uyarılarda bulunuyoruz.

Kovid-19 denetimleri yapıldı
Kovid-19 denetimleri yapıldı
Kovid-19 denetimleri yapıldı
Kovid-19 denetimleri yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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