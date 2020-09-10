Kütahya'da Kovid-19 denetimleri
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Kütahya'da Kovid-19 denetimleri

Kütahya'da, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katılan Vali Ali Çelik, mücadelede alınan tedbirlere herkesin seferberlik ruhu ile uyması gerektiğini söyledi.

Kütahya'da Kovid-19 denetimleri
10.09.2020 15:37 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:37

Kütahya'da, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katılan Vali Ali Çelik, mücadelede alınan tedbirlere herkesin seferberlik ruhu ile uyması gerektiğini söyledi.

Kentte, özellikle halkın kalabalık olduğu bölgelerdeki iş yerleri ile pazar yerleri denetlendi.

Denetimlere katılarak Menderes, Cumhuriyet ve Balıklı caddelerindeki iş yerlerini ziyaret eden Çelik, esnaf ve vatandaşlara maske kullanımı konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, virüsle mücadelede herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade etti.

Mücadelede en etkili silahın maske, mesafe ve temizlik olduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Bizim herkesten en büyük ricamız bu hep beraber seferberlik ruhu ile bu kurallara uyalım. Kış şartları geldiği zaman sağlık sorunları baş göstermeye başlayacaktır. Grip ve üst solunum enfeksiyonları gabi hastalıklar çıktığında bu durum pandeminin yayılımını hızlandırabilir. Biz bu yayılımın hızlanmaması için bu sürece daha iyi girmemiz gerekiyor. Bazen hayatın akışı içinde yorulduğumuzu hissediyoruz ama bu tedbirlerden vazgeçmemizi gerektirmiyor. Elimizden geldiğince aldığımız tedbirleri iki hatta üç katına çıkaralım. Biraz daha hareketliliği azaltalım, sohbet ederken mesafemizi koruyalım."

Çelik, Kovid-19 ile mücadele ekiplerinin alınan tedbirleri hatırlatmak adına sürekli sahada olduklarını, bu hatırlatmaların herksin birbirine sıklıkla tekrar etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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