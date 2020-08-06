Kütahya'da koronavirüs denetimi KÜTAHYA'da İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu caddeler, kafeler ve restoranlarda denetimler yapıldı.

KÜTAHYA'da İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu caddeler, kafeler ve restoranlarda denetimler yapıldı. Kütahya Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin'in yanı sıra denetimlere, Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmet Özotraç da katıldı.

Kütahya'da, Vali Ali Çelik'in önderliğinde başlatılan koronavirüs denetimleri sürüyor. 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimler kapsamında tüm ekipler sahaya indi. Pazar yerleri, iş yerleri, marketler, lokantalar, kafeteryalar, toplu taşıma araçları ve tüm yaşam alanlarında yapılan denetimlere, Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmet Özotraç da katıldı.Şehrin en işlek bölgeleri olan Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesinde işyerleri sahipleri ve vatandaşları uyaran protokol üyeleri, koronavirüse karşı verilen mücadele de destek istedi. Denetimlerde Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından belirtilen kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Kaynak: DHA