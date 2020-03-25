Kütahya'da Korona virüsle ilgili asılsız paylaşım yapan kişiye gözaltı Kütahya'da, Korona virüs ile ilgili sosyal medya üzerinden asılsız paylaşımlar yapan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Kütahya'da, Korona virüs ile ilgili sosyal medya üzerinden asılsız paylaşımlar yapan şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden Kütahya'daki doktorların, savcıların ve iki hastanenin karantina altına alındığı yönünde asılsız paylaşımlar yapan S.Ö. isimli şahıs, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucunda gözaltına alındı.Şahsın cep telefonuna da el konuldu. S.Ö., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - KÜTAHYA Kaynak: İHA