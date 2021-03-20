Kütahya'da korona virüs vaka sayısı arttı
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Kütahya'da korona virüs vaka sayısı arttı

20.03.2021 23:02 | Son Güncelleme: 20.03.2021 23:07
Kütahya'da korona virüs vaka sayısı arttı

Kütahya'da, bu haftaki korona virüs (Covid-19) pozitif vaka sayısında artış oldu.

Kütahya'da, bu haftaki korona virüs (Covid-19) pozitif vaka sayısında artış oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye geneli haftalık vaka sayısı tablosuna göre geçtiğimiz hafta Kütahya'da 100 bin kişiden 85.14'ü pozitifti. Bu hafta yayınlanan tabloda oranda artış olması gözlerden kaçmadı. 13-19 Mart tarihlerindeki tabloya göre, Kütahya'da yaşayan her 100 bin kişiden 111.33'ünün pozitif vaka olduğu görüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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