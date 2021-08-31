Kütahya'da korkutan deprem
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Kütahya'da korkutan deprem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da korkutan deprem Vali Çelik'ten deprem sonrası açıklama Kütahya Valisi Ali Çelik: "Can ve mal kaybı yok" Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5.0'lık deprem sonrasında açıklama yapan Vali Ali Çelik, can ve mal kaybının olmadığını belirtti.

Kütahya'da korkutan deprem

Vali Çelik'ten deprem sonrası açıklama

Kütahya Valisi Ali Çelik:

"Can ve mal kaybı yok"

KÜTAHYA - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5.0'lık deprem sonrasında açıklama yapan Vali Ali Çelik, can ve mal kaybının olmadığını belirtti.

Merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 14.04'de meydana gelen 5.0 şiddetinde ki deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, Afyonkarahisar ve Eskişehir'de de hissedildi. Deprem sonrasında vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Deprem sonrasında telefon ile ulaşılan Kütahya Valisi Ali Çelik, depremde şuana kadar kendilerine intikal eden bir ihbarın olmadığını ifade etti.

Vali Çelik, son durum hakkında "Meydana gelen depremde şuana kadar bir yıkım yaralanma intikal etmedi. Şuana kadar olumsuz bir geliş yok. Can ve mal kaybı yok" dedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kütahya'da korkutan deprem
Kütahya'da korkutan deprem
Kütahya'da korkutan deprem
Kütahya'da korkutan deprem
Kütahya'da korkutan deprem
Kütahya'da korkutan deprem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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