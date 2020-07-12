Kütahya'da kontrolden çıkan otomobil trafik lambasını böyle devirdi Kütahya'da kontrolden çıkan otomobil trafik lambasını böyle devirdi Kütahya'da bir kişinin yaralandığı 3 ayrı trafik kazaları, MOBESE kameralarını tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kütahya'da kontrolden çıkan otomobil trafik lambasını böyle devirdi KÜTAHYA - Kütahya'da bir kişinin yaralandığı 3 ayrı trafik kazaları, MOBESE kameralarını tarafından saniye saniye görüntülendi. Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda hafif ticareti araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik lambası direğini çarparak ters yöne dönüyor. İkinci trafik kazası Fatih Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Otomobil karşı yöne geçen bir kaşka otomobile çarpıyor. İstasyon Kavşağı'nda 3 otomobilin karıştığı kaza ise hafif maddi hasarla atlatılıyor. Saniye saniye kaydedilen kazalar, 1 kişinin hafif şekilde yaralanmasıyla atlatıldı. Kaynak: İHA