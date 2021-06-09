Kütahya'da kitap dolu poşetlerin içinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı yakalandı
Kütahya'da içi kitap dolu poşetlerin içinde kokain ve uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya'da içi kitap dolu poşetlerin içinde kokain ve uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen bir aracı takibe aldı.
Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan araçtaki H.Ö'nün yanındaki içi kitap dolu poşetlerde yapılan aramada, kitapların altına gizlenmiş 209 gram kokain, 4 bin 638 uyuşturucu hap ve 0.90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve uyuşturucu kuryesi olduğu öne sürülen zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin