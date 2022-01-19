Kütahya'da Kırsal Kalkınma projelerinin kontrolleri devam ediyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da Kırsal Kalkınma projelerinin kontrolleri devam ediyor

Kütahya'da Kırsal Kalkınma projelerinin kontrolleri devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 11, 12 ve 13. Etapta Bakanlıkça desteklenen işletmelerin kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 11, 12 ve 13. Etapta Bakanlıkça desteklenen işletmelerin kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünce KKYDP 11, 12 ve 13. Etapta Bakanlık tarafından desteklenen Merkez İlçe ve Tavşanlı ilçesindeki hayvansal ürün işleme ve paketleme, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve hayvancılık makine ve ekipmanları işletmelerinin dönem kontrolleri yapılarak yeni etap projeler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. - KÜTAHYA

Kütahya'da Kırsal Kalkınma projelerinin kontrolleri devam ediyor

Kütahya'da Kırsal Kalkınma projelerinin kontrolleri devam ediyor

Kütahya'da Kırsal Kalkınma projelerinin kontrolleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Tavşanlı, Hisarcık, Kütahya, Tarım, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title