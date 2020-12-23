Kütahya'da kırağı güzelliği
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Kütahya'da kırağı güzelliği

23.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:12
Kütahya'da kırağı güzelliği

Kütahya'da gece etkili olan soğuk hava nedeniyle üzerleri kırağı tutan ağaçlar güzel bir görüntü oluşturdu.

Kütahya'da gece etkili olan soğuk hava nedeniyle üzerleri kırağı tutan ağaçlar güzel bir görüntü oluşturdu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentte bu sabah Radar Mevkii'nde ağaç dallarında oluşan kırağı şehri beyaza bürüdü. Ağaçları süsleyen beyaz tabaka şehir merkezinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kartpostallık görüntüler İHA muhabiri tarafından işte böyle görüntülendi. - KÜTAHYA

Kütahya'da kırağı güzelliği
Kütahya'da kırağı güzelliği
Kütahya'da kırağı güzelliği
Kütahya'da kırağı güzelliği
Kütahya'da kırağı güzelliği
Kütahya'da kırağı güzelliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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