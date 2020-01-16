Kütahya'da kırağı güzelliği

16.01.2020 14:45 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:51

Kütahya'da gece etkili olan soğuk hava nedeniyle üzerleri kırağı tutan ağaçlar güzel bir görüntü oluşturdu.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü kentte bu sabah ağaç dallarında oluşan kırağı şehri beyaza bürüdü. Ağaçları süsleyen beyaz tabaka şehir merkezinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kartpostallık görüntüler İHA muhabiri tarafından işte böyle görüntülendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA