Kütahya'da kırağı güzelliği
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Kütahya'da kırağı güzelliği

Kütahya'da gece etkili olan soğuk hava nedeniyle üzerleri kırağı tutan ağaçlar güzel bir görüntü oluşturdu.

16.01.2020 14:45 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:51
Kütahya'da kırağı güzelliği

'da gece etkili olan soğuk hava nedeniyle üzerleri kırağı tutan ağaçlar güzel bir görüntü oluşturdu.


Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü kentte bu ağaç dallarında oluşan kırağı şehri beyaza bürüdü. Ağaçları süsleyen beyaz tabaka şehir merkezinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kartpostallık görüntüler İHA muhabiri tarafından işte böyle görüntülendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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