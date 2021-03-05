Kütahya'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti
05.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:22
Kütahya'nın Simav ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Yemişli köyünde ikamet eden Muharrem Gündoğdu (41), ormanlık alanda kesim yaptığı sırada kestiği ağaç üstüne devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi
Ağır yaralandığı belirlenen Gündoğdu, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gündoğdu'nun evli ve 3 çocuk babası öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Çertik