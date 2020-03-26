KÜTAHYA'DA KENT GİRİŞ-ÇIKIŞLARINDA KORONAVİRÜS KONTROLÜ KÜTAHYA'da Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkış noktalarında araç sürücüleri ile yolcular üzerinde ateş ölçer cihazıyla sağlık taraması yapılmasına karar verdi.

KÜTAHYA'da Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkış noktalarında araç sürücüleri ile yolcular üzerinde ateş ölçer cihazıyla sağlık taraması yapılmasına karar verdi. Polis ekiplerince durdurulan araç sürücülerine, UMKE görevlilerince ateş kontrolü yapıldıktan sonra iller arası seyahat edip etmedikleri ve kentte kalıp kalmayacakları soruluyor.

Kütahya Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle kentin giriş ve çıkışlarında sağlık taraması yapılmasına karar verdi. Şehrin Afyonkarahisar, Eskişehir ve Tavşanlı girişlerinde bulunan denetleme noktalarında, polis ekiplerinin yanı sıra Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ekipleri görevlendirildi. Polis ekiplerince durdurulan araç sürücülerine ehliyet, ruhsat ve kimlik kontrolü yapıldıktan sonra iller arası seyahat edip etmedikleri ve kentte kalıp kalmayacakları soruldu. UMKE görevlileri cihazla ateşleri ölçülen sürücülere koronavirüs ile ilgili bilgiler vererek, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında virüsün yayılımını en aza indirmek için şehre giren vatandaşların ateşlerini ölçüyoruz. Sizden ricamız mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarıya çıkmayalım, çıktığımızda da sosyal mesafemizi koruyalım" dedi. Ayrıca bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

HER GÜN UYGULAMA YAPILACAK

Kütahya Valiliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı sağlık kontrolü uygulamasının her gün giriş çıkışların yoğun olduğu saatlerde yapılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA