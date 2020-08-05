Kütahya'da kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı Kütahya'da tarla ve serada kenevir yetiştirdikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da tarla ve serada kenevir yetiştirdikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı ve Domaniç ilçesinde kaçak kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Tepecik beldesine operasyon düzenleyen ekipler, Ö.K'ye ait Karasaz mevkisindeki tarlada sazlıklar arasına gizlenerek yetiştirilen 70 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Küçükköy köyünde yapılan operasyonda ise O.K'ye ait serada bulunan fasulye mısırlar arasına gizlenerek yetiştirilmiş 18 kök kenevir ile kurutulmaya bırakılmış 500 gram kubar esrar bulundu.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA