Kütahya'da 'Kendin Yap Atölyeleri' hizmete sunuldu
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Kütahya'da 'Kendin Yap Atölyeleri' hizmete sunuldu

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Haberler | Yerel

Kütahya'da 'Kendin Yap Atölyeleri' hizmete sunuldu Tasarımcı, girişimci ve üretken nesillerin yetişeceği atölyelerden 6-14 yaş grubundaki 34 bin öğrenci faydalanacak İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit: "Binlerce öğrenci, 21.

Kütahya'da 'Kendin Yap Atölyeleri' hizmete sunuldu

Tasarımcı, girişimci ve üretken nesillerin yetişeceği atölyelerden 6-14 yaş grubundaki 34 bin öğrenci faydalanacak

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit:

"Binlerce öğrenci, 21. yüzyıl becerilerine yönelik farkındalık kazanma imkanı bulacak"

KÜTAHYA - Kütahya'da, tasarımcı, girişimci ve üretken nesillerin yetiştirileceği 'Kendin Yap Atölyeleri' İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında törenle hizmete sunuldu.

Üç atölye, 11 istasyonda 34 bin öğrenciye hizmet verecek Kendin Yap Atölyelerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Ali Çelik, "Teknolojiyi etkin kullanan, araştıran, öğrenen ve üreten nesillerin yetişmesinde emek harcayan herkese teşekkür ediyor; atölyelerimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kendin Yap Atölyeleri'nin 6-14 yaş grubundaki öğrencilere hizmet vereceğini kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Günümüzde sorunlara çözüm bulmak ancak tasarlayan, üreten ve yenilikçi nesiller sayesinde olacaktır. Öğrencilerimiz, atölyelerimizde araştırarak, sorgulayarak, problem çözerek beceri ve yeteneklerini geliştirme ve 21. yüzyıl becerilerine yönelik farkındalık kazanma imkanı bulacaklar" dedi.

Bölgede toplam 133 adet kendin yap atölyesi kurulduğunu paylaşan Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, "Eğitimi çok önemsiyoruz. Çocuklarımız ne kadar iyi eğitim alırsa ülkemizin geleceği de o kadar aydınlık olacak. Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa Milli Eğitim Müdürlükleri başta olmak üzere 54 ilçemizin 34'ünde 42'si sabit, 6'sı mobil olmak üzere 48 atölye kurduk, çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Protokol üyeleri, mini garage istasyonu, origami krigami istasyonu, robotik kodlama istasyonu, 3D tasarım istasyonu, mobil uygulama istasyonu, nesnelerin istasyonu ile ahşap istasyonunda incelemelerde bulunarak öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Kütahya'da 'Kendin Yap Atölyeleri' hizmete sunuldu
Kütahya'da 'Kendin Yap Atölyeleri' hizmete sunuldu
Kütahya'da 'Kendin Yap Atölyeleri' hizmete sunuldu
Kütahya'da 'Kendin Yap Atölyeleri' hizmete sunuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe

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