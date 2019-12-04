Kütahya'da kazı: 2 ölü, 3 yaralı

04.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:08

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaç ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Kütahya- Afyonkarahisar karayolunun 3'üncü kilometresindeki Sporkent kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 43 APP 021 plakalı otomobil, refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücüyle birlikte yaralanan 3 kişi ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA