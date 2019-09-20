Kütahya'da kayıp şahsın cesedi barajda bulundu

20.09.2019 23:39

Kütahya'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cesedi barajda bulundu.



Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Enne Barajı'nda balık tutan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak suda bir ceset gördüklerini bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin iki gündür haber alınamayan 50 yaşındaki İbrahim Akgün'e ait olduğu belirlendi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Bir kahvehanede çalıştığı ve yalnız yaşadığı belirtilen Akgün'ün en son muayene için gittiği hastanede görüldüğü öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA