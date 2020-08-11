Kütahya'da kaybolan 8 yaşındaki Muhammed Arda aranıyor (2) ENİŞTESİNİN EVİNDE BULUNDUKütahya'da, dün akşam evlerinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Muhammed Arda Avşar, bugün Yenidoğan Mahallesi'ndeki eniştesinin evinde bulundu.

ENİŞTESİNİN EVİNDE BULUNDU

Kütahya'da, dün akşam evlerinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Muhammed Arda Avşar, bugün Yenidoğan Mahallesi'ndeki eniştesinin evinde bulundu. Muhammed Arda Avşar, sağlık kontrolü için ilk önce Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından da Kütahya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürüldü. Muhammed Arda Avşar'ın daha önce de 3 kez evden kaçtığı belirtildi. Avşar'ın, emniyetteki işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA