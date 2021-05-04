Kütahya'da kavga eden husumetli iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı
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Kütahya'da kavga eden husumetli iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı

Kütahya'da kavga eden husumetli iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Orhanlar köyünde aralarında önceden husumet bulunduğu belirtilen İsmail Demir (68) ile Yasin K. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Yasin K. silahla vurularak yaralandı, Demir ise bıçaklandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gediz Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yasin K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İsmail Demir'in cansız bedeni ise olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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