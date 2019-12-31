Kütahya'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

31.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:54

Kütahya'da kırsal bölgelerde karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelinde mücadele çalışmalarına başlandı.

Özellikle yüksek kırsal bölgelerde kar yağışının ulaşımda aksamalara yol açmaması için İl Özel İdaresi ekipleri, 24 saat esasına göre mesai yapıyor.

Kar nedeniyle kapanan köy yollarının tamamının açık olduğu, mücadele çalışmalarında 117 personelin görev yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA