Kütahya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Kütahya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

03.01.2021 20:29 | Son Güncelleme: 03.01.2021 20:38
Kütahya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Uşak kent merkezindeki Ünalan Mahallesi Muhtarı Ercan Karakaş (46), kızı Eda Karakaş'ı (10) yanına alıp Gediz'e bağlı Kızılüzüm köyünde ikamet eden annesi Fatma Karakaş'ı (73) ziyarete geldi.

Aile bireylerine ulaşamayan yakınları, öğle saatlerinde eve girip kontrol ettiklerinde muhtar, annesi ve kızının baygın olduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlenen Eda Karakaş'ın cansız bedeni, Gediz Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Aynı hastanede tedavi altına alınan muhtar ile annesinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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